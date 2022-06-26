О нас

Руководство Минобороны посетило Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов

Руководство Минобороны посетило Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов По случаю Дня Вооруженных сил 26 июня первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов.
Армия
26 июня 2022 г. 17:44
Руководство Минобороны посетило Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов

По случаю Дня Вооруженных сил 26 июня первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, почтена память великого лидера.
Затем руководство Министерства обороны посетило Вторую Аллею шехидов, возложив цветы к могилам героев, отдавших жизнь в боях за суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
Генерал-полковник Керим Велиев встретился с членами семей и близкими шехидов, поинтересовался их нуждами, выслушал обращения и дал соответствующие указания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Fəxri xiyabanı və İkinci Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Другие новости из категории

В Азербайджанской Армии проведен ряд мероприятий по случаю 26 июня – Дня Вооруженных Сил
ФотоВ Азербайджанской Армии проведен ряд мероприятий по случаю 26 июня – Дня Вооруженных Сил
26 июня 2022 г. 18:14
Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Вооруженных сил
Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Вооруженных сил
26 июня 2022 г. 11:09
Майор: Это честь отмечать День Вооруженных сил в стране-победителе
ФотоМайор: Это честь отмечать День Вооруженных сил в стране-победителе
26 июня 2022 г. 11:03
В Баку начались марши военных оркестров по случаю Дня Вооруженных Сил
ФотоВ Баку начались марши военных оркестров по случаю Дня Вооруженных Сил
26 июня 2022 г. 10:08
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Вооруженных сил
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Вооруженных сил
26 июня 2022 г. 09:48
Международная организация поздравила Азербайджан с Днем Вооруженных Сил
Международная организация поздравила Азербайджан с Днем Вооруженных Сил
26 июня 2022 г. 03:44
Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
26 июня 2022 г. 00:42
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 104-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 104-ю годовщину со дня создания
26 июня 2022 г. 00:00
Спецпредставитель президента: Поздравляю каждого военнослужащего нашей армии
ВидеоСпецпредставитель президента: Поздравляю каждого военнослужащего нашей армии
25 июня 2022 г. 23:05
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2022 г. 21:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi