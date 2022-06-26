Руководство Минобороны посетило Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов

По случаю Дня Вооруженных сил 26 июня первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов.

По случаю Дня Вооруженных сил 26 июня первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, почтена память великого лидера.

Затем руководство Министерства обороны посетило Вторую Аллею шехидов, возложив цветы к могилам героев, отдавших жизнь в боях за суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Генерал-полковник Керим Велиев встретился с членами семей и близкими шехидов, поинтересовался их нуждами, выслушал обращения и дал соответствующие указания.