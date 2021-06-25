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Руководство Минобороны посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Руководство Минобороны посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана 25 июня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.
Армия
25 июня 2021 г. 13:42
Руководство Минобороны посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
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По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана 25 июня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.

Как сообщили Report в Минобороны, сначала были возложены венки к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, почтена память великого лидера.

Затем руководство Министерства обороны посетило Аллею шехидов, почтив память героев, павших в боях за суверенитет и территориальную целостность нашей страны, и возложило венок к мемориальному комплексу "Вечный огонь".

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

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