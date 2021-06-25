Руководство Минобороны посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана 25 июня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.

По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана 25 июня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.

Как сообщили Report в Минобороны, сначала были возложены венки к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, почтена память великого лидера.

Затем руководство Министерства обороны посетило Аллею шехидов, почтив память героев, павших в боях за суверенитет и территориальную целостность нашей страны, и возложило венок к мемориальному комплексу "Вечный огонь".