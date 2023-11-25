О нас

Руководство Минобороны побывало в одном из подразделений связи

Руководство Минобороны побывало в одном из подразделений связи В Азербайджанской армии продолжается осуществление комплексных мер по всестороннему обеспечению подразделений и совершенствованию организации службы войск.
Армия
25 ноября 2023 г. 16:38
Руководство Минобороны побывало в одном из подразделений связи

В Азербайджанской армии продолжается осуществление комплексных мер по всестороннему обеспечению подразделений и совершенствованию организации службы войск.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и заместитель министра обороны - генеральный директор Агиль Гурбанов 25 ноября побывали в одной из воинских частей, подчиненных Главному управлению связи, информационных технологий и кибербезопасности Министерства обороны.

Руководящий состав Министерства обороны провел смотр хранилищ на территории воинской части.

Были представлены образцы современных средств связи и техники, предусмотренных для организации устойчивой связи в Азербайджанской армии и скрытого управления войсками. Была предоставлена информация о новейшем технологическом оборудовании для осуществления непрерывного наблюдения и контроля за ИКТ-средой Азербайджанской Армии.

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии дал соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию и эффективному применению средств связи и информационных технологий в подразделениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоChief of General Staff gives tasks on further improvement of information technologies in army 
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Qərargah rəisi orduda rabitə vasitələri və informasiya texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi tapşırığını verib

Экслюзивные новости

Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi