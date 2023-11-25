Руководство Минобороны побывало в одном из подразделений связи

В Азербайджанской армии продолжается осуществление комплексных мер по всестороннему обеспечению подразделений и совершенствованию организации службы войск.

В Азербайджанской армии продолжается осуществление комплексных мер по всестороннему обеспечению подразделений и совершенствованию организации службы войск.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и заместитель министра обороны - генеральный директор Агиль Гурбанов 25 ноября побывали в одной из воинских частей, подчиненных Главному управлению связи, информационных технологий и кибербезопасности Министерства обороны.

Руководящий состав Министерства обороны провел смотр хранилищ на территории воинской части.

Были представлены образцы современных средств связи и техники, предусмотренных для организации устойчивой связи в Азербайджанской армии и скрытого управления войсками. Была предоставлена информация о новейшем технологическом оборудовании для осуществления непрерывного наблюдения и контроля за ИКТ-средой Азербайджанской Армии.

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии дал соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию и эффективному применению средств связи и информационных технологий в подразделениях.