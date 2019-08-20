Руководство минобороны Азербайджана поблагодарило принимавших активное участие в поисковых операциях

Руководство министерства обороны Азербайджанской Республики выразило благодарность представителям ответственных структур, с первых дней принимавшим активное участие в поисках останков пилота потерпевшего крушение самолета "МиГ-29" Военно-воздушных сил и его фрагментов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в поисковых операциях совместно с Военно-воздушными силами, Военно-морскими силами приняли также участие члены спасательной группы Военно-морских сил Турецкой Республики, водолазы и катера Государственной службы спасения на водах министерства по чрезвычайным ситуациям, составы крана "Вагиф Джафаров" Азербайджанского Каспийского морского пароходства, буксира-снабженца "Нефтегаз-58", научно-исследовательских судов "Мамед Сулейманов" и водолазы Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).