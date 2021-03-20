Руководство Минобороны посетило военный госпиталь

Военнослужащим были переданы поздравления Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева

20 марта по случаю праздника Новруз руководство Министерства обороны Азербайджана посетило Главный клинический госпиталь Вооруженных Сил.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и воздало дань уважения его памяти.

Руководство министерства встретилось с ветеранами Отечественной войны и другими военнослужащими, которые находятся на лечении в госпитале, поинтересовалось их здоровьем и процессом реабилитации, а также пожелало им скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Военнослужащим были переданы поздравления Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и от имени главы государства им были вручены праздничные гостинцы.