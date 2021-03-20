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Руководство Минобороны посетило военный госпиталь

Руководство Минобороны посетило военный госпиталь Военнослужащим были переданы поздравления Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева
Армия
20 марта 2021 г. 14:29
Руководство Минобороны посетило военный госпиталь
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20 марта по случаю праздника Новруз руководство Министерства обороны Азербайджана посетило Главный клинический госпиталь Вооруженных Сил.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и воздало дань уважения его памяти.

Руководство министерства встретилось с ветеранами Отечественной войны и другими военнослужащими, которые находятся на лечении в госпитале, поинтересовалось их здоровьем и процессом реабилитации, а также пожелало им скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Военнослужащим были переданы поздравления Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и от имени главы государства им были вручены праздничные гостинцы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi hərbi hospitalda olub

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