Руководство министерства обороны посетило Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Руководство и личный состав министерства обороны Азербайджана во главе министром, генерал-полковником Закиром Гасановым посетили Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Report, они возложили цветы к могилам общенационального лидера Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой и почтили их память.

Затем личный состав министерства обороны отправился на Аллею Шехидов, где были возложены цветы к мемориальному комплексу Вечного огня в память павшим в боях за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и к могилам шехидов.