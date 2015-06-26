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    Руководство министерства обороны посетило Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов

    Были возложены цветы к могилам общенационального лидера Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой и почтена их память

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Руководство и личный состав министерства обороны Азербайджана во главе министром, генерал-полковником Закиром Гасановым посетили Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана. 

    Как сообщает Report, они возложили цветы к могилам общенационального лидера Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой и почтили их память.

    Затем личный состав министерства обороны отправился на Аллею Шехидов, где были возложены цветы к мемориальному комплексу Вечного огня в память павшим в боях за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и к могилам шехидов.  

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