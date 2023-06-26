Руководство министерства обороны посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Руководство министерства обороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Руководство министерства обороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве обороны, руководство министерства возложило цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтило его память.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем руководящий состав министерства обороны отправился на Аллею шехидов, где были возложены цветы к мемориальному комплексу Вечного огня в память о павших в боях за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и к могилам шехидов.

В сопровождении военного оркестра прозвучал государственный гимн Азербайджана.