Руководство министерства обороны Азербайджана посетило воинские части во фронтовой зоне

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в честь празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового Года министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба ВС генерал-полковник Наджмеддин Садыков посетили воинские части и соединения, расположенные в прифронтовых районах. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной министерством обороны информации.

Руководство Минобороны встретилось с личным составом, несущим боевое дежурство в воинских частях, расположенных на передовой линии, поинтересовалось их социально-бытовыми условиями, поздравило военнослужащих с праздником и вручило им подарки.

Согласно поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева были проведены церемонии открытия недавно построенных и полностью оснащенных современным оборудованием воинских частей.

Руководство Минобороны ознакомилось со штабами, солдатскими общежитиями, учебными комплексами, складами для хранения боевой техники, караульными помещениями, столовыми, медпунктами, котельно-прачечно-банными комплексами и другими объектами.

Поздравив личный состав с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом, министр пожелал им успехов в дальнейшей службе.

В то же время руководство Минобороны посетило новый строящийся учебный центр и городок воинской части во фронтовой зоне, дало соответствующие поручения в связи со строительно-монтажными работами.

Было отмечено, что в 2015 году году планируется сдать в пользование около 10 современных военных городков.

По поручению министра обороны заместители министров и командиры войск в праздничные дни также посетили воинские части и соединения, поздравили личный состав.