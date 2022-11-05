Руководство армии обсудило учения спецназа на границе с Ираном

Сегодня на служебном совещании под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова обсуждались учения Сил специального назначения на границе с Ираном.

Сегодня на служебном совещании под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова обсуждались учения Сил специального назначения на границе с Ираном.

Как сообщает Report, на совещании было отмечено, что министр обороны побывал в воинских частях и оперативных (коммандос) подразделениях ВВС, спецназа, а также ракетных и артиллерийских войск, дислоцированных в южных районах нашей страны, осмотрел учебные центры, следил за практической боевой подготовкой подразделений.

Были уточнены оперативные планы, поставлены конкретные задачи перед командованием по дальнейшему повышению боевой готовности.