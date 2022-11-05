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Руководство армии обсудило учения спецназа на границе с Ираном

Руководство армии обсудило учения спецназа на границе с Ираном Сегодня на служебном совещании под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова обсуждались учения Сил специального назначения на границе с Ираном.
Армия
5 ноября 2022 г. 12:47
Руководство армии обсудило учения спецназа на границе с Ираном

Сегодня на служебном совещании под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова обсуждались учения Сил специального назначения на границе с Ираном.

Как сообщает Report, на совещании было отмечено, что министр обороны побывал в воинских частях и оперативных (коммандос) подразделениях ВВС, спецназа, а также ракетных и артиллерийских войск, дислоцированных в южных районах нашей страны, осмотрел учебные центры, следил за практической боевой подготовкой подразделений.

Были уточнены оперативные планы, поставлены конкретные задачи перед командованием по дальнейшему повышению боевой готовности.

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Версия на английском языке Military top brass discusses special forces’ drills on border with Iran 
Версия на азербайджанском языке Ordu rəhbərliyi xüsusi təyinatlıların İranla sərhəddə keçirilən təlimini müzakirə edib

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