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Рубен Варданян задержан на ППП "Лачын" и доставлен в Баку

Рубен Варданян задержан на ППП "Лачын" и доставлен в Баку 27 сентября на погранично-пропускном пункте при переходе через государственную границу “Лачын” в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы был задержан незаконно прибывший на территорию страны Рубен Карлени Варданян
Армия
27 сентября 2023 г. 14:46
Рубен Варданян задержан на ППП Лачын и доставлен в Баку

27 сентября на погранично-пропускном пункте “Лачын” при переходе через государственную границу в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы был задержан незаконно прибывший на территорию страны Рубен Карленович Варданян, 1968 года рождения, являвшийся так называемым "государственным министром Нагорно-Карабахской Республики".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГПС Азербайджана.

В сопровождении сотрудников Государственной пограничной службы он был доставлен в Баку и передан соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения в отношении задержанного.

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Версия на английском языке Ruben Vardanyan detained at Lachin border checkpoint and brought to Baku
Версия на азербайджанском языке Ruben Vardanyan “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsində saxlanılıb, Bakıya gətirilib

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