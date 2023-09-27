Рубен Варданян задержан на ППП "Лачын" и доставлен в Баку

27 сентября на погранично-пропускном пункте при переходе через государственную границу “Лачын” в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы был задержан незаконно прибывший на территорию страны Рубен Карлени Варданян

27 сентября на погранично-пропускном пункте “Лачын” при переходе через государственную границу в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы был задержан незаконно прибывший на территорию страны Рубен Карленович Варданян, 1968 года рождения, являвшийся так называемым "государственным министром Нагорно-Карабахской Республики".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГПС Азербайджана.

В сопровождении сотрудников Государственной пограничной службы он был доставлен в Баку и передан соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения в отношении задержанного.