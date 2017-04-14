 Наверх
    Закрыть фоторежим

    RT: Азербайджанская армия - самая богатая в регионе

    Российский телеканал Russia Today опубликовал фотосессию, посвященную азербайджанской армии
    © RT

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Российский телеканал Russia Today опубликовал фотосессию, посвященную азербайджанской армии, под названием "Азербайджанская армия: самая богатая в регионе", сообщает Report.

    "Азербайджанская армия находится в постоянной боевой готовности из-за неразрешенного конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. С начала 2000-х годов Азербайджан увеличил военный бюджет в 20 раз. Баку скупает вооружение российского, израильского и турецкого производства", - пишет телеканал.

    RT отмечает, что в рейтинге военной мощи Global Firepower Азербайджан занимает 60-е место, опережая Армению на 34 позиции.

    "За минувшие 15 лет азербайджанская армия совершила огромный рывок. Расходы на оборону страны в 2003 году составили 160 млн долларов США, а в 2013-м - 3,7 млрд долларов США", - добавляет Russia Today.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi