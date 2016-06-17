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    ​Россия завершила поставки танков Т-90С Азербайджану

    Москва поставил в Баку 100 танков

    Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Россия выполнила свои обязательства и завершила поставки танков Т-90С Азербайджану.

    Как передает Report, об этом заявил гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко.

    «Полностью выполнили, поставки завершены», - передает слова Сиенко ТАСС.

    В сентябре 2014 года сообщалось, что Россия в 2017 году намерена завершить поставку Азербайджану крупной партии вооружений и военной техники по пакету соглашений 2010 года. При этом сообщалось, что поставку Баку 100 танков Т-90С Москва завершит в первом квартале 2015 года.

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