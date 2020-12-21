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Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям

Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям Вице-премьер РФ: Применение БПЛА - это уже устойчивый тренд
Армия
21 декабря 2020 г. 11:46
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
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Правительство России учтет опыт боевых действий в Карабахе при планировании новой программы по развитию вооружений. Как сообщает Report, об этом в интервью РБК заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

По его словам, в программе, которая предназначена на срок до 2033 года, будет учтен опыт применения беспилотных средств.

"Посмотрите, насколько изменился характер военных конфликтов с применением беспилотных средств. Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это еще и ударные средства. Карабах показал, как они работают", - заметил Борисов.

Объем нынешней российской программы вооружений на 2018-27 годы составляет около 20 триллионов рублей.
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Версия на азербайджанском языке Qarabağ müharibəsində dronların rolu Rusiyanın marağına səbəb olub
Версия на английском языке Russia will take into account Azerbaijan's experience of using drones: Deputy PM

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