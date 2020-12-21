Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям

По его словам, в программе, которая предназначена на срок до 2033 года, будет учтен опыт применения беспилотных средств.

"Посмотрите, насколько изменился характер военных конфликтов с применением беспилотных средств. Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это еще и ударные средства. Карабах показал, как они работают", - заметил Борисов.

Объем нынешней российской программы вооружений на 2018-27 годы составляет около 20 триллионов рублей.