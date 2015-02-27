Начата подготовка к соревнованиям военных флотов стран СНГ в Каспийском море

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Федеральное агентство специального строительства России "Спецстрой" начал готовить объекты учебно-материальной базы для проведения международного конкурса Вооруженных сил государств-участников СНГ "Каспийское море-2015", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.

Напомним, проведение соревнований запланировано на август этого года.

В ходе строительства будет оборудован маршрут со стартовой площадкой и площадкой ожидания, рубежами старта и финиша, скоростным участком и автодромом с различными препятствиями, а также обустройством мишенного поля с различными береговыми и морскими целями.

Отмечается, что планом мероприятий предусмотрено проведение 27 видов работ, в числе которых строительство шести капитальных объектов.

Отметим, что в рамках конкурса "Каспийское море-2015" экипажи надводных кораблей и личного состава подразделений морской пехоты ВС стран СНГ проведут сухопутные и морские состязания на специально предназначенных полигонах боевой подготовки.