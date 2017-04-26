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    Россия поставила в Азербайджан новую партию современного оружия и военной техники - ВИДЕО

    Обучение личного состава, который будет эксплуатировать и применять новое вооружение и военную технику, проводится российскими инструкторами
    © Mod.gov.az

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Согласно подписанному соглашению о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в страну доставлена очередная партия боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, новые продукции военного назначения, доставленные судами из России и принятые с участием экспертов, будут переданы в соответствующие воинские части.

    В кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных новых комплектов боеприпасов и боевой техники на вооружение подразделений Вооруженных сил Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению.

    Обучение личного состава, который будет эксплуатировать и применять новое вооружение и военную технику, проводится российскими инструкторами.

    Кроме того, с применением самых новейших технологий осуществляется поэтапная модернизация используемого оружия и техники.

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