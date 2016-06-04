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    ​Россия покажет в Азербайджане проект сервисного центра по ремонту бронетехники

    Проект специально предназначено для рынка СНГ

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Россия планирует показать проект сервисного центра по ремонту бронетехники на международной выставке оборонной промышленности "ADEX 2016", которая пройдет осенью в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал Олег Сиенко.

    "Осенью мы покажем на выставке в Азербайджане проект сервисного центра по обслуживанию и ремонту бронетехники, который готовим специально для этого рынка", - сказал О.Сиенко.

    Гендиректор "Уралвагонзавода" также отметил, что если оценивать рынок ОДКБ и стран СНГ в целом, то он "безусловно растет - и в сегменте поставок новой техники, и в сервисных работах".

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