​Россия покажет в Азербайджане проект сервисного центра по ремонту бронетехники

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Россия планирует показать проект сервисного центра по ремонту бронетехники на международной выставке оборонной промышленности "ADEX 2016", которая пройдет осенью в Азербайджане.

Как передает Report, об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал Олег Сиенко.

"Осенью мы покажем на выставке в Азербайджане проект сервисного центра по обслуживанию и ремонту бронетехники, который готовим специально для этого рынка", - сказал О.Сиенко.

Гендиректор "Уралвагонзавода" также отметил, что если оценивать рынок ОДКБ и стран СНГ в целом, то он "безусловно растет - и в сегменте поставок новой техники, и в сервисных работах".