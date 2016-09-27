Россия на выставке в Баку покажет более 300 наименований продукции военного назначения

Баку. 27 Сентября. REPORT.AZ/ Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса на открывающейся во вторник в Баку выставке "ADEX-2016" покажут перспективные и современные образцы вооружений и бронетехники.

Как передает Report, представлять Россию на этом мероприятии будут свыше 170 специалистов.

Вторая выставка оборонной промышленности "ADEX-2016" пройдет столице Азербайджана с 27 по 30 сентября. От России в ней примут участие такие предприятия как "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Сплав", "Вымпел", "Высокоточные комплексы", а также "Техмаш". Организатором российской экспозиции выступит "Рособоронэкспорт".

"Мы считаем "ADEX-2016" хорошей платформой для организации встреч с представителями вооруженных сил стран очень важного для нас Прикаспийского региона. Именно этот фактор делает площадку в Баку интересной для "Рособоронэкспорта", - сказал советник генерального директора компании Эсен Топоев, возглавляющий делегацию спецэкспортера на выставке.

"Рособоронэкспорт" и ведущие предприятия ОПК страны продемонстрируют здесь образцы вооружения и военной техники для сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, подразделений полиции и других ведомств, обеспечивающих поддержание правопорядка в мирное время. В частности, экспозиция спецэкспортера включает в себя более 300 наименований продукции военного назначения.

На стенде "Рособоронэкспорта" иностранные заказчики смогут ознакомиться с моделями перспективной российской боевой техники. Среди них специальная бронированная машина семейства "Тигр", многоцелевой патрульный самолет-амфибия Бе-200, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ", танк Т-90С, ракетный катер проекта "Молния" и малый противолодочный корабль проекта 1124М.

Предприятия российской "оборонки" также привезут на "ADEX-2016" натурные образцы вооружения и военной техники. Например, "Высокоточные комплексы" покажут в Баку современные противотанковые системы "Метис-М1", высокоточный артиллерийский комплекс "Краснополь-М2", высокоточный минометный комплекс "Грань", ракеты для ЗРПК "Панцирь-С1", гранатомет АГС-30, а также стрелковое и огнеметное вооружение. В свою очередь "Уралвагонзавод" на отдельной демонстрационной площадке представит модернизированный танк Т-72.

Холдинг "Вертолеты России" покажет актуальный модельный ряд гражданских и военных вертолетов, а также презентуют свои новейшие разработки, такие как Ми-38 в транспортно- пассажирском исполнении, Ми-28НЭ, а также Ка-52 "Аллигатор".

В рамках деловой программы специалисты "Рособоронэкспорта" планируют провести переговоры со своими зарубежными партнерами, в ходе которых будут обсуждаться как непосредственно варианты поставок российских вооружения и военной техники, так и различные аспекты их послепродажного обслуживания. Кроме того, спецэкспортер готов рассмотреть взаимовыгодные проекты в области совместной разработки и производства новейших образцов продукции военного назначения в интересах российских вооруженных сил и оборонных структур иностранных партнеров.

В свою очередь "Вертолеты России" представят свою систему послепродажного обслуживания вертолетов, в рамках которой обеспечивается сервис машин на протяжении всего жизненного цикла, а также проведут переговоры с традиционными и потенциальными заказчиками вертолетной техники и сервисных услуг. Как сообщили в холдинге, на выставке планируется подписать ряд документов, которые позволят значительно расширить сотрудничество с ведомствами Азербайджана.