Российскую делегацию проинформировали о провокациях Армении на границе с Азербайджаном и в Карабахе

В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и России, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов двух стран.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
В ходе встречи российская делегация была проинформирована о провокациях армян на азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.
Были обсуждены вопросы применения международного гуманитарного права и другие вопросы.
Стороны провели обмен мнениями по вопросам организации юридической службы, военного законодательства и опыта в области служебной деятельности военных юристов.