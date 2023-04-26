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Российскую делегацию проинформировали о провокациях Армении на границе с Азербайджаном и в Карабахе

Российскую делегацию проинформировали о провокациях Армении на границе с Азербайджаном и в Карабахе В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и России, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов двух стран.
Армия
26 апреля 2023 г. 11:31
Российскую делегацию проинформировали о провокациях Армении на границе с Азербайджаном и в Карабахе

В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и России, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов двух стран.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В ходе встречи российская делегация была проинформирована о провокациях армян на азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Были обсуждены вопросы применения международного гуманитарного права и другие вопросы.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам организации юридической службы, военного законодательства и опыта в области служебной деятельности военных юристов.

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Версия на английском языке Russian delegation informed about Armenian provocations on conditional border with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rusiya tərəfi Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə və Qarabağda törətdiyi təxribatlar barədə məlumatlandırılıb

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