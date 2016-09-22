Российский "Уралвагонзавод" представит на выставке ADEX-2016 в Баку ряд новых разработок

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На оборонной выставке ADEX-2016 в Баку российская научно-производственная корпорация (НПК) "Уралвагонзавод" представит несколько новых разработок.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе НПК.

Так, на выставке будет представлен мобильный сервисный центр по обслуживанию и ремонту бронетанковой техники. Это полноценный обслуживающий комплекс сооружений, состоящий из нескольких корпусов, позволяющий проводить ремонтные работы разного уровня сложности для парка из 10 и более машин. Такой мобильный центр позволит решить сразу множество задач, таких как диагностика неисправностей, монтаж/демонтаж оборудования, ремонт корпусов и башен, слив/заливка жидкостей, техническая мойка и покраска.

Уникальной особенностью сервисного центра станет возможность оснащения его комплексом мобильных необслуживаемых ветрогенераторов суммарной мощностью до 1мВт. Все это позволит легко и быстро организовать полный ремонтно-сервисный цикл в любой местности, в различных климатических зонах.

По информации НПК, посетители выставки также смогут увидеть натурный образец модернизированного танка Т-72 с современной системой управления огнем и тепловизионным прицелом в новой комплектации. В танк Т-72 внедрены новейшие разработки бронетанковой отрасли, что сильно улучшает как его ходовые, так и боевые качества.

II Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX 2016" пройдет 27-30 сентября в Бакинском Экспо-центре. На выставке примут участие 216 компаний из 34 стран мира и 25 официальных представителей 19-ти стран.