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Российский пограничный корабль “Расул Гамзатов” прибыл в Баку

Российский пограничный корабль “Расул Гамзатов” прибыл в Баку Российский пограничный сторожевой корабль “Расул Гамзатов” прибыл в Баку.
Армия
7 октября 2023 г. 10:03
Российский пограничный корабль “Расул Гамзатов” прибыл в Баку

Российский пограничный сторожевой корабль “Расул Гамзатов” прибыл в Баку.

Об этом сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Корабль совершил дружественный визит в Баку с 4 по 6 октября в рамках реализации плана мероприятий на 2023-2024 годы между ГПС Азербайджана и Погранслужбой ФСБ России.

Российскую делегацию принял начальник ГПС Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Участники встречи отметили успешное развитие сотрудничества между пограничными структурами Азербайджана и РФ, в том числе в области обеспечения пограничной безопасности на Каспийском море, охраны биологических ресурсов, борьбы с незаконной деятельностью.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın hərbi gəmisi Bakıda olub, sərhədlərin təhlükəsizliyi müzakirə edilib

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