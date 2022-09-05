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"Рособоронэкспорт" представит российскую продукцию на ADEX 2022 в Баку

"Рособоронэкспорт" представит российскую продукцию на ADEX 2022 в Баку АО "Рособоронэкспорт" проведет объединенную российскую экспозицию на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2022 в Баку
Армия
5 сентября 2022 г. 12:14
Рособоронэкспорт представит российскую продукцию на ADEX 2022 в Баку

АО "Рособоронэкспорт" примет участие на Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2022 6-8 сентября в Баку,

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Рособоронэкспорт".

"Рособоронэкспорт – традиционный участник выставки ADEX. В Баку мы показываем оборонную продукцию ведущих российских предприятий для стран Прикаспийского региона, с которыми нас связывают длительные добрососедские отношения. В 2022 году на российской экспозиции представим около 500 образцов для всех видов вооруженных сил и родов войск, специальных и полицейских подразделений, продемонстрируем широкую линейку гражданской продукции", – сказал генеральный директор ОА Александр Михеев.

Всего в российской экспозиции на ADEX 2022 примут участие более 20 предприятий промышленности, 6 из которых покажут свои разработки на собственных стендах. Так, на выставке "Рособоронэкспорт" продемонстрирует современную ПВН: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор", самоходная гаубица "Мста-С" под калибр НАТО 155 мм, зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э" и СПТРК "Хризантема-С" и другое.

В этом году ADEX соберет более 200 компаний из 26 стран и займет три павильона, а также открытую площадку Бакинского Экспо-центра. Среди участников выставки ведущие компании оборонной отрасли из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и других стран. В выставке этого года впервые примут участие компании из Иордании. Беларусь, Иран, Израиль, Казахстан, Пакистан, Россия, Турция и другие страны будут участвовать со своими национальными стендами.

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Версия на азербайджанском языке “Rosoboroneksport” Bakıda Rusiya məhsullarını təqdim edəcək

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