Росгвардия пригласит Азербайджан в качестве наблюдателя на российско-китайские масштабные учения

Росгвардия намерена пригласить Азербайджан в качестве наблюдателя на российско-китайские масштабные учения.

Как передает Report, об этом в интервью Интерфакс заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.

"Крупнейшим событием в международной жизни Росгвардии должно стать масштабное учение с китайскими коллегами, которое планируется провести в конце 2019 года. Наблюдателями на учение планируем пригласить представителей из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Нам видится развитие такого рода сотрудничества крайне актуальным", - сказал В.Золотов.

Он указал, что Росгвардия строит взаимодействие с партнерами на долгосрочной, системной основе.

"Для этого к 2025 году планируем заключить межведомственные соглашения о сотрудничестве с нашими заграничными коллегами, выполняющими аналогичные задачи", - отметил генерал армии.

По словам главнокомандующего, Росгвардия имеет наиболее тесные контакты с государствами-членами и государствами-наблюдателями ОДКБ, ШОС и БРИКС. В.Золотов отметил, что весьма продуктивно эта работа ведется с коллегами из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Китая.

"Поэтапно наращиваем сотрудничество с Кыргызстаном, Азербайджаном и Таджикистаном, Сербией, ЮАР и другими государствами дальнего зарубежья", - подчеркнул он.