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    ​Рогозин: Россия продолжит поставлять оружие Азербайджану в соответствии с контрактами

    Об этом заявил в Баку вице-премьер Росссии Дмитрий Рогозин

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Россия продолжит поставлять оружие Азербайджану в соответствии с контрактами как своему стратегическому партнеру. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Баку вице-премьер Росссии Дмитрий Рогозин. 

    В начале 2015 года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году Россия закончит поставку крупной партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.

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