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    Дмитрий ​Рогозин: Москва поставляет оружие Еревану и Баку сбалансированно

    Если Россия прекратит поставлять оружие в одну из этих стран, то это будут делать другие

    Баку. 12 Апреля. REPORT.AZ/ Россия продаёт оружие и Еревану, и Баку, соблюдая баланс интересов.

    Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

    "Мы продаём оружие Армении и Азербайджану, соблюдая баланс интересов", — сказал Рогозин в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

    При этом он подчеркнул, что как только Россия прекратит поставку оружия в одну из этих стран, то её место сразу займут другие страны.

    "Представим, что мы сворачиваем военно-техническое сотрудничество с этими странами - моментально там окажутся американцы и НАТО. Вы думаете, что другие перестанут поставлять вооружение? Вопрос в другом - когда мы поставляем вооружение, мы точно знаем, что есть определенный баланс и он является сдерживающим фактором", - сказал Д.Рогозин.

    По его словам, другие страны будут поставлять в этот регион "такое вооружение, которое будет носить ударный наступательный характер".

    "Армения - это наш союзник по ОДКБ и мы осуществляем с ней военно-техническое сотрудничество. Азербайджан - наш, не союзник, но стратегический партнер в регионе, с которым нас по экономике многое связывает - огромная диаспора в России. И они платят за российское оружие", подчеркнул Д.Рогозин.

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