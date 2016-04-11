Дмитрий ​Рогозин: Москва поставляет оружие Еревану и Баку сбалансированно

Баку. 12 Апреля. REPORT.AZ/ Россия продаёт оружие и Еревану, и Баку, соблюдая баланс интересов.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы продаём оружие Армении и Азербайджану, соблюдая баланс интересов", — сказал Рогозин в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

При этом он подчеркнул, что как только Россия прекратит поставку оружия в одну из этих стран, то её место сразу займут другие страны.

"Представим, что мы сворачиваем военно-техническое сотрудничество с этими странами - моментально там окажутся американцы и НАТО. Вы думаете, что другие перестанут поставлять вооружение? Вопрос в другом - когда мы поставляем вооружение, мы точно знаем, что есть определенный баланс и он является сдерживающим фактором", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, другие страны будут поставлять в этот регион "такое вооружение, которое будет носить ударный наступательный характер".

"Армения - это наш союзник по ОДКБ и мы осуществляем с ней военно-техническое сотрудничество. Азербайджан - наш, не союзник, но стратегический партнер в регионе, с которым нас по экономике многое связывает - огромная диаспора в России. И они платят за российское оружие", подчеркнул Д.Рогозин.