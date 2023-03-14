Фоторепортаж с Херсонского фронта Украины

Украинский город Херсон и несколько сел области, которые были оккупированы российской армией в марте прошлого года, были освобождены в конце ноября. В настоящее время линия фронта в Херсонской области проходит через Днепр, и освобожденные районы регулярно

Украинский город Херсон и несколько сел области, которые были оккупированы российской армией в марте прошлого года, были освобождены в конце ноября. В настоящее время линия фронта в Херсонской области проходит через Днепр, и освобожденные районы регулярно подвергаются обстрелам.

Восточноевропейское бюро Report подготовило репортаж из области.

Жительница Херсона Светлана Христенко рассказала Report, что сейчас они живут под обстрелами, которые продолжаются ежедневно: "Я живу в зоне, которую может наблюдать противник. Совсем недавно мы подверглись обстрелу с левого побережья реки, где разместились российские военные и снайперы. Стреляют каждый день. Российские снайперы находятся на дачах на левом берегу реки. На территории между поселком и мостом погибло много мирных жителей".

Проживающая на берегу Днепра жительница Херсона Ирина Хойка сообщила, что российские солдаты находятся всего в 400-500 метрах: "Нас освободили от оккупации в ноябре прошлого года. Однако перешедшие на левый берег реки российские войска обстреливают нас каждый день. Сегодня стреляли ровно 14 раз, в основном из минометов. Мы все это время сидели в подвале. А после того, как обстрел прекратился, мы вышли, и увидели, что разрушен наш двор и соседский дом. К счастью, обошлось без убитых и раненых. Жить здесь страшно, поэтому почти все разъехались, заселены всего 2-3 дома. Мы уехать не можем из-за собак и скота".

Покидаем город и направляемся в освобожденные села, расположенные параллельно линии фронта. По пути нам встречаются оставленные российской армией передвижные штабы. Нам удается понаблюдать за работой подразделения воздушной разведки ВСУ по обнаружению и уничтожению артиллерийских установок российской армии, находящихся на расстоянии от 500 метров до одного километра. Один из украинских военнослужащих сообщил, что они обнаружили несколько огневых точек артиллерии противника: "Сейчас наша артиллерия готовится к их уничтожению. Мы уже уничтожили несколько их артустановок на этом рубеже и активно продолжаем эту деятельность".