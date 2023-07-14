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Ректор Университета национальной обороны встретился с азербайджанскими курсантами, обучающимися в Турции

Ректор Университета национальной обороны встретился с азербайджанскими курсантами, обучающимися в Турции Визит делегации, возглавляемой ректором Национального университета обороны, профессором, генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым в братскую Турцию продолжается.
Армия
14 июля 2023 г. 17:36
Ректор Университета национальной обороны встретился с азербайджанскими курсантами, обучающимися в Турции

Визит делегации, возглавляемой ректором Национального университета обороны, профессором, генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым в братскую Турцию продолжается.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с программой визита азербайджанская делегация посетила специальные учебные заведения, подведомственные Национальному университету обороны Турецкой Республики.

Азербайджанские гости посетили учебные корпуса и материально-техническую базу образовательных учреждений, ознакомились с созданными здесь условиями. Им была предоставлена подробная информация о процессе обучения.

Делегация встретилась с азербайджанскими курсантами Стрелкового и учебного командования Школы сухопутных войск. Были демонстрированы образцовые выступления военнослужащих, после чего состоялся совместный обед с курсантами. В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

Отметим, что в рамках визита азербайджанскую делегацию сопровождали ректор Национального университета обороны Турецкой Республики профессор Эрхан Афйонджу и представители аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Турецкой Республике.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Müdafiə Universitetinin rektoru Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı kursantlarla görüşüb

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