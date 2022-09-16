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Рей Керимоглу: Армения будет нести ответ за невыполнение договоренностей

Рей Керимоглу: Армения будет нести ответ за невыполнение договоренностей "В ночь на 13 сентября Армения напала на Азербайджан, нарушила наши границы, обстреляла наших солдат, охраняющих свои международно признанные территории. Армянские диверсанты проникли на территорию Азербайджана и заминировали ее. Азербайджанская ар
Армия
16 сентября 2022 г. 13:12
Рей Керимоглу: Армения будет нести ответ за невыполнение договоренностей

"В ночь на 13 сентября Армения напала на Азербайджан, нарушила наши границы, обстреляла наших солдат, охраняющих свои международно признанные территории. Азербайджанская армия ответила на эту провокацию и предотвратила нападение Армении".

Об этом Report сказал председатель общественного объединения "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане" Рей Керимоглу.

Он отметил, что армянская сторона не выполняет трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года: "Армения привыкла к жесткому отпору славной армии Азербайджана. Вчера было объявлено, что наши солдаты заняли 53 боевые позиции, большое количество господствующих высот. И впредь Армения будет нести ответ, если не выполнит подписанное ею заявление, будет открывать огонь по Вооруженным силам Азербайджана, по мирным жителям. По нашей информации, у Армении до 450 военных погибшими и это не окончательная цифра. Армения должна положить конец сепаратизму. Армянское государство должно уважать документ, которое оно подписало".

"Пока армянские группировки не покинут территории Азербайджана и не будут определены границы между двумя странами, возникновение подобных ситуаций неизбежно. Азербайджан ответит на любую провокацию", - подчеркнул Керимоглу.

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Версия на английском языке Ray Karimoglu: Armenia will bear responsibility for non-fulfillment of agreements
Версия на азербайджанском языке Rey Kərimoğlu: "Ermənistan bundan sonra da bəyanata əməl etməsə, cavabını alacaq"

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