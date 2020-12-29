О нас
Report Georgia
Аудио новости

Осуществляемые в азербайджанской армии реформы будут продолжены

Осуществляемые в азербайджанской армии реформы будут продолжены Реформы, осуществляемые в азербайджанской армии, будут продолжены.
Армия
29 декабря 2020 г. 19:23
Осуществляемые в азербайджанской армии реформы будут продолжены

Реформы, осуществляемые в азербайджанской армии, будут продолжены.

Как сообщает Report, об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сообщил 29 декабря на служебном совещании с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских объединений.

Министр обороны, еще раз напомнив участникам совещания об указаниях президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, довел до внимания ряд поручений в связи с продолжением реформ, проводимых в азербайджанской армии под руководством главы государства и выполнением предстоящих задач.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda islahatlar davam etdiriləcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi