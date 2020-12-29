Осуществляемые в азербайджанской армии реформы будут продолжены

Реформы, осуществляемые в азербайджанской армии, будут продолжены.

Реформы, осуществляемые в азербайджанской армии, будут продолжены.

Как сообщает Report, об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сообщил 29 декабря на служебном совещании с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских объединений.

Министр обороны, еще раз напомнив участникам совещания об указаниях президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, довел до внимания ряд поручений в связи с продолжением реформ, проводимых в азербайджанской армии под руководством главы государства и выполнением предстоящих задач.