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Гёргюн: Реализуемые Азербайджаном и Турцией проекты полезны для повышения обороноспособности армий двух стран

Гёргюн: Реализуемые Азербайджаном и Турцией проекты полезны для повышения обороноспособности армий двух стран 13 августа заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с турецкой делегацией во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации Президента Турции Халуком Гёргюном.
Армия
13 августа 2024 г. 20:45
Гёргюн: Реализуемые Азербайджаном и Турцией проекты полезны для повышения обороноспособности армий двух стран

13 августа заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с турецкой делегацией во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халуком Гёргюном.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Поприветствовав турецких гостей, генеральный директор выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Была особо подчеркнута важность подобных встреч с точки зрения развития совместного сотрудничества с братской Турцией.

В свою очередь, Х.Гёргюн поблагодарил за оказанное гостеприимство и выразил уверенность в том, что совместные производственные проекты, реализуемые между Азербайджаном и Турцией, будут полезны с точки зрения повышения обороноспособности армий обеих стран.

На встрече с участием посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи и руководства ведущих военно-промышленных компаний братской страны также были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, состоялся широкий обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита в Азербайджан турецкая делегация также встретилась с заместителем министра обороны - исполняющим обязанности командующего Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Намиком Исламзаде. Гостям был представлен брифинг об истории создания Центрального командного пункта ВВС, осуществляемой деятельности, были даны ответы на интересующие их вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHaluk Görgün: Azərbaycanla Türkiyə arasında layihələr müdafiə qüdrətinin artırılması baxımından faydalıdır

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