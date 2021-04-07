Разведподразделения Азербайджанской армии оттачивают свой профессионализм

Основное внимание уделяется деятельности подразделений в дневное и ночное время суток в условиях ограниченной видимости

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2021 год, с разведывательными подразделениями Азербайджанской армии проводятся соответствующие занятия с целью повышения уровня профессионализма.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На практических занятиях основное внимание уделяется деятельности подразделений в дневное и ночное время суток в условиях ограниченной видимости и любых погодных условиях, а также в горных и других местностях со сложным рельефом с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне.