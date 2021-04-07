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Разведподразделения Азербайджанской армии оттачивают свой профессионализм

Разведподразделения Азербайджанской армии оттачивают свой профессионализм Основное внимание уделяется деятельности подразделений в дневное и ночное время суток в условиях ограниченной видимости
Армия
7 апреля 2021 г. 12:34
Разведподразделения Азербайджанской армии оттачивают свой профессионализм
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В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2021 год, с разведывательными подразделениями Азербайджанской армии проводятся соответствующие занятия с целью повышения уровня профессионализма.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На практических занятиях основное внимание уделяется деятельности подразделений в дневное и ночное время суток в условиях ограниченной видимости и любых погодных условиях, а также в горных и других местностях со сложным рельефом с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне.

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Версия на английском языке Combat training classes with reconnaissance units conducted
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun kəşfiyyat bölmələri ilə döyüş hazırlığı üzrə məşğələlər keçirilir - VİDEO

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