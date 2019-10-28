Разыскиваемый в Азербайджане гражданин Грузии задержан при нарушении границы

17 октября на служебной территории погранзаставы близ села Узюмлю Гахского района при попытке нарушения госграницы Азербайджана в направлении Грузии был задержан гражданин Грузии Гогичаишвили Давит Гурамович.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы, в ходе предварительного следствия было установлено, что нарушитель границы разыскивается в качестве подозреваемого по уголовному делу, расследуемому в МВД Азербайджана по статье 177-й (кража).

В этот же день в пропускном пункте госграницы "Астара" при личном и таможенном обыске прибывшего из Ирана в Азербайджан гражданина АР Кишизаде Габиля Мирахмед оглу были обнаружены и изъяты 97 г наркотических веществ.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.