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    Расположенным на переднем крае обороны соединениям поручено быть готовыми к активным боям и наносить врагу максимально серьезные потери

    В прифронтовой зоне проведено расширенное заседание коллегии министерства обороны
    © Mod.gov.az

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В прифронтовой зоне проведено расширенное заседание коллегии министерства обороны с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц посвященное боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Участники заседания возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву, воздвигнутого на территории воинской части, минутой молчания почтили память общенационального лидера и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны.

    На заседании коллегии были заслушаны доклады должностных лиц.

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выступил с докладом на тему "Итоги боевой деятельности Вооруженных сил в первом квартале зимнего периода обучения 2017-го года".

    Подведя также итоги учений, министр обороны отметил, что все цели и задачи, поставленные на учениях, проводимых согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, были успешно достигнуты и выполнены.

    Высоко оценив боеспособность и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны подчеркнул важность проведения учений и довел до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед Вооруженными силами.

    Говоря о текущей обстановке в прифронтовой зоне, министр обороны дал конкретные указания командирам соединений, расположенных на переднем крае обороны быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем его деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимально серьезных потерь.

    По итогам заседания коллегии были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.

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