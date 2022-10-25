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Раскрыты расходы Азербайджана в следующем году на аренду жилья военнослужащим, уволенным в запас

Раскрыты расходы Азербайджана в следующем году на аренду жилья военнослужащим, уволенным в запас Раскрыты расходы Азербайджана в следующем году на аренду жилья военнослужащим, уволенным в запас или в отставку.
Армия
25 октября 2022 г. 11:34
Раскрыты расходы Азербайджана в следующем году на аренду жилья военнослужащим, уволенным в запас

Раскрыты расходы Азербайджана в следующем году на аренду жилья военнослужащим, уволенным в запас или в отставку.

Как передает Report, это отражено в законопроекте "О госбюджете на 2023 год".

В следующем году на аренду жилья военнослужащим, уволенным в запас или в отставку, прогнозируется выделить 12 709 699 манатов.

Отметим, что в проекте доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 млрд манатов, что на 5,2% больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, и является самым высоким показателем в истории страны.

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