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Расчеты БПЛА выполняют учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

Расчеты БПЛА выполняют учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

© mod.gov.az

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения выполняют учебно-тренировочные полеты.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе учебного процесса расчеты повышают оперативно-тактические знания, совершенствуют практические навыки на самых современных тренажерах.

Расчеты БПЛА, своевременно и точно обнаруживая цели в глубине обороны условного противника, выполняют поставленные задачи.

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