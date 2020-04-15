Расчеты БПЛА выполняют учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

Расчеты БПЛА выполняют учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

15 апреля, 2020 09:58

© mod.gov.az https://report.az/storage/news/37f507584bf1c353b1c140adadefe622/a8849cf0-6927-486c-9bb0-e5406724ffcc_292.jpg Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения выполняют учебно-тренировочные полеты. Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана. В ходе учебного процесса расчеты повышают оперативно-тактические знания, совершенствуют практические навыки на самых современных тренажерах. Расчеты БПЛА, своевременно и точно обнаруживая цели в глубине обороны условного противника, выполняют поставленные задачи.

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