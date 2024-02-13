Раненый в результате провокации ВС Армении военнослужащий рассказал о происшествии

Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Парвиз Халилзаде, раненый 12 февраля в результате провокации ВС Армении на условной границе, рассказал о происшествии.

Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Парвиз Халилзаде, раненый 12 февраля в результате провокации ВС Армении на условной границе, рассказал о происшествии.

В беседе с Report Халилзаде рассказал, что в момент инцидента находился на службе на пограничной боевой позиции.

"Мы наблюдали за постом противника, расположенным напротив. Армяне открыли огонь. Пуля попала в меня, и я упал", - рассказал военнослужащий.

Халилзаде отметил, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

Заведующий отделением спинальной нейрохирургии Республиканской нейрохирургической больницы Расим Гулиев рассказал, что военнослужащий был немедленно прооперирован после поступления в медучреждение.

По словам Гулиева, операция была успешной, врачи извлекли пулю, застрявшую в позвоночном канале. "При госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое. В настоящее время его состояние удовлетворительное. Военнослужащий получил огнестрельное ранение, пуля прошла по боковой поверхности шеи и застряла в мягких тканях спинального канала. Военные специалисты установили, что это снайперская пуля зарубежного производства. Лечение военнослужащего продолжится в военном госпитале ГПС. Он сможет вернуться на службу не раньше 2-3 месяцев", - отметил Расим Гулиев.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.