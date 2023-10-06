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Раненый в ходе антитеррористических мероприятий сотрудник полиции стал шехидом

Раненый в ходе антитеррористических мероприятий сотрудник полиции стал шехидом Скончался сотрудник полка полиции быстрого реагирования Азизбек Мурадов, получивший тяжелые ранения в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных ВС Азербайджана 19-20 сентября в Карабахском регионе страны.
Армия
6 октября 2023 г. 12:24
Раненый в ходе антитеррористических мероприятий сотрудник полиции стал шехидом

Скончался сотрудник полка полиции быстрого реагирования Азизбек Мурадов, получивший тяжелые ранения в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных ВС Азербайджана 19-20 сентября в Карабахском регионе страны.

Как сообщает Report, Азизбек Мурадов скончался 6 октября в больнице, где проходил лечение.

А.Мурадов будет похоронен в селе Уладжалы Сабирабадского района.

Напомним, что Мурадов Азизбек Этибар оглу был участником 44-дневной Отечественной войны.

Распоряжениями президента Ильхама Алиева награжден медалями "За освобождение Губадлы" и "За освобождение Джебраила".

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Версия на английском языке Police sergeant seriously injured in anti-terror measures dies
Версия на азербайджанском языке Antiterror tədbirlərində ağır yaralanan polis əməkdaşı şəhid olub

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