Раненый в ходе антитеррористических мероприятий сотрудник полиции стал шехидом

Скончался сотрудник полка полиции быстрого реагирования Азизбек Мурадов, получивший тяжелые ранения в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных ВС Азербайджана 19-20 сентября в Карабахском регионе страны.

Скончался сотрудник полка полиции быстрого реагирования Азизбек Мурадов, получивший тяжелые ранения в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных ВС Азербайджана 19-20 сентября в Карабахском регионе страны.

Как сообщает Report, Азизбек Мурадов скончался 6 октября в больнице, где проходил лечение.

А.Мурадов будет похоронен в селе Уладжалы Сабирабадского района.

Напомним, что Мурадов Азизбек Этибар оглу был участником 44-дневной Отечественной войны.

Распоряжениями президента Ильхама Алиева награжден медалями "За освобождение Губадлы" и "За освобождение Джебраила".