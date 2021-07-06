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Ранен военнослужащий азербайджанской армии 

Ранен военнослужащий азербайджанской армии  6 июля около 17:50 на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы, незаконными армянскими вооруженными отрядами был произведен обстрел подразделений Азербайджанской Армии в направлении села Алиагалы Агдамского района.
Армия
6 июля 2021 г. 20:11
Ранен военнослужащий азербайджанской армии 

6 июля около 17:50 на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы, незаконными армянскими вооруженными отрядами был произведен обстрел подразделений Азербайджанской Армии в направлении села Алиагалы Агдамского района.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в результате обстрела был ранен привлеченный к работам по улучшению дорог старший прапорщик Дадашов Сакит Ахлиман оглу. Раненому была оказана первая медицинская помощь и он был эвакуирован в военный госпиталь.

Для расследования инцидента командованию российских миротворцев и турецко-российскому совместному мониторинговому центру была предоставлена информация.

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Версия на английском языке Serviceman of Azerbaijani Army wounded
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəş açıb, hərbi qulluqçumuz yaralanıb

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