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    Ракетные подразделения Азербайджанской армии провели практические стрельбы - ВИДЕО

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки, ракетные подразделения провели практические стрельбы с применением современных противотанковых управляемых ракет. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Стрельбы проводились в дневное и ночное время суток в условиях, максимально приближенных к боевым.

    Комплексы, которые в состоянии уничтожить современные и перспективные танки, БМП и другой вид бронетехники, инженерные сооружения, долговременные огневые точки (ДОТ), низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника, находящуюся в закрытых и открытых позициях, могут быть применены в любое время суток и в условиях использования активных и пассивных заграждений. Командование высоко оценило боевую готовность личного состава, участвующего в учениях.

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