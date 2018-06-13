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    Ракетные и артиллерийские соединения выполнили практические стрельбы - ВИДЕО

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки войск на 2018-й год, Ракетные и артиллерийские соединения провели учебные тренировки с боевой стрельбой из 122 мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 152 мм пушек.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, для обеспечения высокой точности и интенсивности практических боевых стрельб в ходе учебных тренировок были применены современные системы автоматизированного управления.

    Командование высоко оценило подготовку, мастерство и умение личного состава, уничтожившего выявленные цели условного противника.

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