 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ракетные и артиллерийские соединения Азербайджана провели учения с боевыми стрельбами

    В ходе учений были выполнены задачи по перемещению во время боя и другие задания
    © Mod.gov.az

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки Вооруженных сил на 2017 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава были проведены учения ракетных и артиллерийских соединений.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В ходе учений, проведенных в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполнили задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания.

    С целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб были использованы современные автоматизированные системы управления. Для корректировки огня были применены беспилотные летательные аппараты.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi