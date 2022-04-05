Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили задачи по огневой подготовке

В соответствии с утвержденным Министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год в ракетных и артиллерийских частях cухопутных войск выполнены задачи по стрельбе из реактивных систем залпового огня.

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год в ракетных и артиллерийских частях cухопутных войск выполнены задачи по стрельбе из реактивных систем залпового огня.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно плану, подразделения, которые будут осуществлять огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли резервные огневые и стартовые позиции.

В ходе учений с реальными боевыми условиями экипажи успешно выполнили поставленные задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.