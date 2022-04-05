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Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили задачи по огневой подготовке

Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили задачи по огневой подготовке В соответствии с утвержденным Министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год в ракетных и артиллерийских частях cухопутных войск выполнены задачи по стрельбе из реактивных систем залпового огня.
Армия
5 апреля 2022 г. 09:55
Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили задачи по огневой подготовке

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год в ракетных и артиллерийских частях cухопутных войск выполнены задачи по стрельбе из реактивных систем залпового огня.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно плану, подразделения, которые будут осуществлять огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли резервные огневые и стартовые позиции.

В ходе учений с реальными боевыми условиями экипажи успешно выполнили поставленные задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.

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Версия на английском языке Rocket and artillery units fulfill firing tasks
Версия на азербайджанском языке Raket və artilleriya bölmələri atəş tapşırıqları yerinə yetirib

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