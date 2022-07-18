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Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи

Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, ракетные и артиллерийские подразделения Сухопутных войск выполнили огневые задачи.
Армия
18 июля 2022 г. 11:52
Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, ракетные и артиллерийские подразделения Сухопутных войск выполнили огневые задачи.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану, подразделения, осуществляющие огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли огневые позиции.

На учениях, проводимых в соответствии с условиями реального боя, были выполнены задачи по обнаружению и уничтожению точным огнем целей условного противника.

Основной целью проведения учений является совершенствование управленческих навыков командиров ракетных и артиллерийских подразделений, повышение знаний и умений военнослужащих, а также планирование действий в ходе боевых операций и развитие взаимодействия с другими видами войск.

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