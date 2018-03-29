Ракетные и артиллерийские подразделения Азербайджанской армии проводят учения с боевыми стрельбами - ВИДЕО

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне проводятся учения ракетных и артиллерийских соединений и подразделений Азербайджанской армии.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе одного из учений, проведенных на одном из полигонов, выполняются практические боевые стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок. С целью обеспечения точности и интенсивности стрельб, артиллерийские подразделения используют современные автоматизированные системы управления.