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Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи - ВИДЕО

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи - ВИДЕО В соответствии с планом подготовки на 2024 год, ракетно-артиллерийскими подразделениями Сухопутных войск выполнены огневые задачи.
Армия
11 октября 2024 г. 19:26
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи - ВИДЕО

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сухопутных войск, в соответствии с планом подготовки на 2024 год, выполнены огневые задачи.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения, осуществляющие огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли огневые позиции.

В ходе учений, проведенных в соответствии с условиями реального боя, были выполнены задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.

Основной целью проведения учений является совершенствование управленческих навыков командиров ракетно-артиллерийских подразделений, повышение знаний и умений военнослужащих, а также планирование деятельности в ходе боевых операций и развитие взаимодействия с другими видами войск.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun raket və artilleriya bölmələrində atəş tapşırıqları icra olunub

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