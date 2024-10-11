Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи - ВИДЕО

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, ракетно-артиллерийскими подразделениями Сухопутных войск выполнены огневые задачи.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сухопутных войск, в соответствии с планом подготовки на 2024 год, выполнены огневые задачи.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения, осуществляющие огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли огневые позиции.

В ходе учений, проведенных в соответствии с условиями реального боя, были выполнены задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.

Основной целью проведения учений является совершенствование управленческих навыков командиров ракетно-артиллерийских подразделений, повышение знаний и умений военнослужащих, а также планирование деятельности в ходе боевых операций и развитие взаимодействия с другими видами войск.