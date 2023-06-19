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Ракетно-артиллерийские подразделения армии Азербайджана выполнили огневые задачи

Ракетно-артиллерийские подразделения армии Азербайджана выполнили огневые задачи В соответствии с планом подготовки на 2023 год, подразделения ракетно-артиллерийских войск выполнили огневые задачи.
Армия
19 июня 2023 г. 12:11
Ракетно-артиллерийские подразделения армии Азербайджана выполнили огневые задачи

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, подразделения ракетно-артиллерийских войск выполнили огневые задачи.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, выполнили задачи по занятию огневых позиций, подготовке и боевому применению установок.

На учениях подразделения выполнили боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня.

Основной целью проведения учений является повышение знаний и умений военнослужащих, совершенствование навыков управления ракетно-артиллерийскими подразделениями, планирование действий в ходе боевых операций и организация взаимодействия с другими видами войск.

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Версия на английском языке Rocket and Artillery units of Azerbaijani Army fulfill firing tasks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun raket və artilleriya bölmələrində atəş tapşırıqları icra olunub

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