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Ракетные и артиллерийские подразделения азербайджанской армии провели боевые стрельбы

Ракетные и артиллерийские подразделения провели боевые стрельбы

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, в учебных центрах и на полигонах с минометными артиллерийскими, реактивными и противотанковыми батареями проведены тактические учения с боевой стрельбой в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе учений с целью совершенствования взаимодействия разведывательных подразделений, БПЛА и других подразделений выполнены мероприятия боевого слаживания.

Подразделения, поразив цели в глубине обороны условного противника, выполнили поставленные задачи.

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