Подписан рабочий протокол между береговыми охранами Азербайджана и Турции

Успешно продолжается сотрудничество между Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана и соответствующими структурами Турции.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, 2 сентября по приглашению начальника Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-лейтенанта Афгана Нагиева делегация по главе с командиром Береговой охраны Министерства внутренних дел Турции, контр-адмиралом Ахметом Кендиром прибыла с визитом в Азербайджан.

3 сентября начальник Государственной пограничной охраны, генерал-полковник Эльчин Гулиев встретился с турецкой делегацией.

На встрече состоялись обмен мнениями о состоянии и перспективах двусторонних связей, обсуждение мер, осуществляемых в области береговой охраны по обеспечению пограничной безопасности, борьбе с проявлениями трансграничной преступности, была отмечена важность продолжения сотрудничества и взаимной координации, обмена опытом.

В рамках визита гости ознакомились с состоянием организации охраны морских границ в Береговой охране ГПС и их особенностями, осмотрели передовую систему и технические средства соответствующих подразделений, используемые с целью доведения служебно-боевой деятельности до современных стандартов.

Представители Азербайджана и Турции провели обмен опытом, обсудили перспективы связей и достигли договоренности о продолжении практических мер сотрудничества между подразделениями береговой охраны. По итогам встречи был подписан Рабочий протокол.

В рамках визита гости посетили Шехидляр хиябаны и памятник, возведенный в память о турецких солдатах, а также Центр Гейдара Алиева, ознакомились с культурно-историческими памятниками Баку и музеем политических репрессий, расположенном в Аппарате Государственной пограничной службы.