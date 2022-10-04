Путь к освобождению Джебраила: Мы семь дней сражались с противником в селе Нузгар

"Один из тяжелых боев произошел в направлении села Нузгар Джебраильского района. Здесь мы семь дней сражались с врагом".

Семь дней шли тяжелые бои в направлении села Нузгар Джебраильского района.

Об этом в беседе с Report сказал военнослужащий специального подразделения коммандос Сухопутных войск Вооруженных сил Азербайджана Этибар Бозиев.

Этибар вспоминает, что когда началась Отечественная война, он служил сверхсрочником в разведывательном подразделении N-ской воинской части Министерства обороны:

"Когда 27 сентября начались бои, по приказу высшего командования две группы нашего подразделения примкнули к наступлению - с поста "Вилаят" в направлении Лелетепе и с местности, именуемой Ясты-Тепе в Физулинском районе. Я был в составе группы, перешедшей в наступление в направлении Ясты-Тепе. Здесь шли тяжелые бои, но в итоге нам удалось взять под контроль доминирующую высоту. Цель заключалась в том, чтобы взять территорию под полный контроль. Для выполнения поставленной перед нами боевой задачи мы стали продвигаться дальше. В начале октября мы вступили в бой в направлении Джебраильского района. 2-го октября около 4 часов утра мы вошли в село Гуйджаг Джебраильского района. Здесь мы уничтожили большое число подразделений вооруженных сил Армении и очистили село от врага. После этого мы получили приказ от командования и стали продвигаться в сторону села Дашкесан Джебраильского района, где был дислоцирован полк ВС Армении. Это было одно из самых тяжелейших сражений, но в конце концов мы разгромили врага вчистую.

4 октября мы освободили от вражеской оккупации город Джебраил. Армяне пытались перейти в контратаку, имея большое численное преимущество, но поскольку окружающие высоты уже перешли под контроль Азербайджанской армии, наши артиллеристы точным огнем уничтожили все их цели, силы и технику. Враг был разгромлен, сломлен, и бежал, бросив оружие и боеприпасы.

Следующим направлением стал поселок Гадрут Ходжавендского района. Освободив эту территорию от оккупантов, мы последовали дальше. Впереди нас ждали ходжавендские села Туг, Беюк Таглар, расположенный недалеко от Шуши лес Топхана и, наконец, сам город Шуша".

Говоря о своих боевых товарищах, Э.Бозиев сказал, что во время 44-дневной войне многие из них погибли или были ранены: "Во время боев два наших солдата – Фуад Магеррамли и Агабаба Аббасов стали шехидами. Один из самых тяжелых боев произошел в направлении джебраильского села Нузгар. Здесь бой длился семь дней. Оккупанты годами укрепляли на этих территориях свои позиции, поэтому было очень тяжело прорывать их линии обороны. Но, несмотря на все трудности, наша армия разгромила все их заграждения. Здесь мы понесли немалые потери. В боях за Джебраил нас с воздуха атаковали два вражеских истребителя Су-25. Наша армия уничтожила один из них, но второму удалось скрыться".

Э.Бозиев говорит, что остался в рядах армии после Отечественной войны. Сейчас он служит в N-ской воинской части коммандос Сухопутных войск: "Мы ни на день не прекращаем учения, для нас созданы все условия. У наших военнослужащих отличная физическая подготовка, и они готовы в любой момент выполнять все приказы Верховного главнокомандующего. А с врагом, притязающим на наши земли, совершающим провокации, мы всегда готовы вступить в бой".

Э.Бозиев отметил, что за героизм, проявленный в Отечественной войне, указом Верховного главнокомандующего он был награжден медалями "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда" и "Участник Отечественной войны".