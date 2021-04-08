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Психологи проводят встречи с военнослужащими на освобожденных территориях

Психологи проводят встречи с военнослужащими на освобожденных территориях В центре внимания находятся вопросы психологической реабилитации военнослужащих, участвовавших в Отечественной войне
Армия
8 апреля 2021 г. 11:44
Психологи проводят встречи с военнослужащими на освобожденных территориях
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По поручению министра обороны психологи Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу Министерства обороны проводят встречи с личным составом в войсках, в частности, в воинских частях, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На встречах с военнослужащими основное внимание уделяется изучению вопросов, связанных с морально-психологическим состоянием и социальными проблемами, а также укреплению правопорядка и воинской дисциплины в воинских коллективах.

В ходе проводимых практических мероприятий в центре внимания находятся вопросы психологической реабилитации военнослужащих, участвовавших в Отечественной войне, изучения индивидуально-психологических качеств новобранцев, недавно призванных на военную службу, их адаптации к военной службе, а также обеспечения безопасности и сохранении здоровья личного состава.

В рамках мероприятий проводятся социально-психологическое тестирование, индивидуальные беседы, а также учебно-методические занятия с командно-начальствующим составом, даются методические рекомендации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad olunan ərazilərdə xidmət edən hərbçilərlə görüşlər keçirilir

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