Провокации вооруженных сил Армении предотвращены, задачи и поручения выполнены

15:21 Провокации, совершенные вооруженными силами Армении на границе двух государств, предотвращены.

Провокации, совершенные вооруженными силами Армении на границе двух государств, предотвращены.

Как сообщает Report, об этом 13 сентября было заявлено на оперативном совещании под председательством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева с участием руководящего состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики в связи с совершенными Арменией провокациями на армяно-азербайджанской границе.

На совещании были представлены доклады, сообщено о предотвращении провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе двух государств, а также о выполнении всех задач и поручений.