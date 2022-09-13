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Провокации вооруженных сил Армении предотвращены, задачи и поручения выполнены

Провокации вооруженных сил Армении предотвращены, задачи и поручения выполнены 15:21 Провокации, совершенные вооруженными силами Армении на границе двух государств, предотвращены.
Армия
13 сентября 2022 г. 15:51
Провокации вооруженных сил Армении предотвращены, задачи и поручения выполнены

Провокации, совершенные вооруженными силами Армении на границе двух государств, предотвращены.

Как сообщает Report, об этом 13 сентября было заявлено на оперативном совещании под председательством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева с участием руководящего состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики в связи с совершенными Арменией провокациями на армяно-азербайджанской границе.

На совещании были представлены доклады, сообщено о предотвращении провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе двух государств, а также о выполнении всех задач и поручений.

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Версия на английском языке Provocations committed by Armenian armed forces prevented, duties and assignments fulfilled
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısı alınıb, vəzifə və tapşırıqlar yerinə yetirilib

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